Indovina chi viene a cena? e la battuta su Martin Luther King che fu rimossa dopo l'omicidio

La versione originale di Indovina chi viene a cena?, un film diretto da Stanley Kramer ed interpretato da Spencer Tracy, Sidney Poitier e Katharine Hepburn, andata in onda nel 1968 conteneva una scena in cui Tillie risponde alla domanda "Indovina chi viene a cena adesso?" con la battuta sarcastica: "Il reverendo Martin Luther King?"

Indovina chi viene a cena?: la coppia formata da Sydney Poitier e Katharine Houghton

La battuta su Martin Luther King fu rimossa dalla pellicola dopo l'assassinio dell'attivista, politico e pastore protestante statunitense, avvenuto il 4 aprile 1968. Nell'agosto del 1968 la frase non comparì in quasi nessuna delle proiezioni cinematografiche del film.

La battuta su king fu però reintrodotta in alcune versioni della pellicola già nel 1969 ed è stata presente in ogni successiva versione del film in VHS e DVD. La pellicola di Kramer è stata una delle prime a rappresentare positivamente un matrimonio interrazziale che, storicamente, era stato illegale nella maggior parte degli stati degli Stati Uniti. Era ancora illegale in 17 stati, per lo più stati del sud, fino al 12 giugno 1967, sei mesi prima dell'uscita del film.

Indovina chi viene a cena?: un'immagine del film

Circa due settimane dopo le riprese della scena finale di Tracy le leggi anti-meticciato furono annullate dalla Corte Suprema in Loving v. Virginia. Il film è noto per essere il nono e ultimo abbinamento sullo schermo di Tracy e Hepburn, con le riprese che si sono concluse appena 17 giorni prima della morte di Tracy.