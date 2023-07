Indiana Jones e il Quadrante del Destino: James Mangold spiega il finale del suo film

In un'intervista rilasciata all'Hollywood Reporter, James Mangold ha spiegato il suo finale di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che chiude la saga del personaggio interpretato per tutti questi anni da Harrison Ford.

ATTENZIONE: l'articolo contiene spoiler sul finale del film.

In pratica, Indy (Harrison Ford) finisce per viaggiare indietro nel tempo fino al 200 a.C. durante l'assedio di Siracusa e vorrebbe rimanere in quel periodo storico. Questo fino a quando la sua figlioccia Helena (Phoebe Waller-Bridge) non lo stordisce e lo riporta nel 1969, dove si riunisce con sua moglie Marion (Karen Allen). L'intera situazione solleva molte domande, ma la prima è: da dove viene l'idea del viaggio nel tempo?

"Non ho mai pensato che si trattasse di un viaggio nel tempo in sé, anche se alla fine del film attraversano un portale nel tempo", ha dichiarato Mangold. "Ma il film non parla di viaggi nel tempo. Si tratta del tempo, di invecchiare e del mondo che cambia intorno a te. E da quando esistono i film di Indiana Jones, il potere della reliquia ha sempre avuto una sorta di dialogo con il tema del film stesso. Quindi non è stato uno shock".

Su queste pagine nel frattempo potete recuperare la recensione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino.

"[I film di Indiana Jones] sono sempre una sorta di interazione fantasiosa tra un aspetto della storia, della scienza e dei miracoli, e quindi il mio obiettivo con la fine del film era di avere una grande oscillazione tra questi temi, che è un punto fermo di questi film alla fine", ha continuato Mangold.

"Volevo che Indy si trovasse di fronte a qualcosa che non solo mettesse in discussione le sue idee di fede, ma che lo tentasse in qualche modo. La vita nel mondo moderno era diventata così disilludente che l'idea di vivere davvero nella storia poteva essere una tentazione per lui".

Il regista ha spiegato anche il perché della decisione presa da Helena, la cui storia potrebbe continuare in uno spin-off di Indiana Jones.

"Perché gli vuole bene e ha bisogno di un padre", ha detto Mangold. "Ha bisogno di lui. C'è un padre che ha perso un figlio e una figlia che ha perso un padre, ed entrambi si sono persi nel mondo. Helena si è persa per cinismo, mentre Indy si è perso per una sorta di malessere e per la sensazione di essere obsoleto. Per me, quindi, hanno un disperato bisogno l'uno dell'altro, mentre bisticciano per la maggior parte del film".

Cannes 2023, Harrison Ford: "Ecco cosa penso del mio ringiovanimento in Indiana Jones 5"

In una diversa intervista concessa a Entertainment Weekly, Mangold ha parlato anche della decisione di non far morire Indiana Jones alla fine del film:

"Onestamente, mi piace che la gente sia così entusiasta, perché per me non c'è davvero nessuna attrattiva nel portare migliaia di persone in un cinema e colpirle in testa con un martello", ha spiegato Mangold. "Quando parliamo di Indiana Jones non ha nulla a che vedere col fatto che possa morire. Si trattava di affrontare questo periodo della sua vita e questo periodo del mondo. E in un certo senso, fare i conti con il fatto che Indiana Jones sia rilevante per il nostro".