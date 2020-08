Indiana Jones: Kanye West vuole trasformare la porta di casa nella trappola del film

Kanye West ha annunciato di volere trasformare la sua porta di casa in una trappola con il masso come quella di Indiana Jones: I predatori dell'Arca Perduta.

Continuano le controverse dichiarazioni di Kanye West, che sabato sera ha twittato di voler trasformare la porta principale di casa sua in una trappola come quella vista in Indiana Jones: I Predatori dell'Arca Perduta.

Uuuum trying to figure out how to do the Indiana Jones bolder as a door in real life ...uuum ...yeah pic.twitter.com/QdhHfT7HjY — ye (@kanyewest) August 9, 2020

Ricordate l'iconica scena in cui Indy è bloccato in un passaggio sotterraneo e deve correre prima che un enorme masso lo schiacci? Esattamente quella.

L'artista hip hop, da sempre grande fan della saga dell'archeologo interpretato da Harrison Ford, ha scritto "Ummm sto cercando di capire come far diventare il masso di Indiana Jones una porta nella vita reale."

Harrison For d è Indiana Jones ne I predatori dell'arca perduta

Del resto nelle ultime settimane Kanye sembra vittima di una fase acuta del suo disturbo bipolare, e tempo addietro aveva spiegato "Ti senti come se qualcuno volesse ucciderti, non ti fidi di nessuno. Poi arriva il momento in cui ti mettono le manette, ti sedano, ti sdraiano sul lettino e ti separano dal tuo mondo (...) Quando sei in quello stato hai bisogno di qualcuno di cui fidarti.".

Questa è solo l'ultima delle tante preoccupanti dichiarazioni rilasciate da West dopo l'annuncio della corsa alla presidenza degli Stati Uniti d'America. In un un'intervista a Forbes il produttore ha spiegato che la sua campagna è stata lanciata specificamente per mettere in difficoltà il democratico Joe Biden, aggiungendo che la sua visione del governo americano è strutturata su quella di T'Challa e il paese immaginario di Wakanda in Black Panther.

"A molti africani non piace il film (Black Panther) e la rappresentazione che da di loro... Wakanda. Ma userò la struttura di Wakanda adesso perché da la migliore spiegazione di ciò che il nostro gruppo di design vuole fare alla Casa Bianca ... Questa è un'idea positiva: hai Kanye West, uno degli esseri umani più potenti - Non dico il più potente perché ci sono molti superpoteri di livello alieno ed è solo collettivamente che possiamo ristabilire la libertà."

Il marito di Kim Kardashian ha allegato al tweet un progetto provvisorio che spiega come potrebbe funzionare la potenziale porta. L'imprenditore Elon Musk, da subito grande pubblico sostenitore della campagna presidenziale di Kanye West, potrebbe essere certamente il primo a prendere sul serio anche questa idea.