Indiana Jones: il mitico cappello dell'archeologo venduto all'asta per 300.000 dollari

Il mitico cappello indossato da Harrison Ford in Indiana Jones e il tempio maledetto è stato venduto all'asta a Los Angeles per 300.000 dollari.

Il mitico cappello di Indiana Jones è stato venduto all'asta per 300.000 dollari. Si tratta del fedora indossato da Harrison Ford in Indiana Jones e il tempio maledetto, venduto a una Prop Store Auction a Los Angeles.

Harrison Ford e Kate Capshaw in una scena di Indiana Jones e il tempio maledetto

L'offerta finale ha superato le attese della casa d'aste che pensava di incassare tra i 150.000 e i 200.000 dollari. L'aggiudicatario non è stato identificato.

"Creato dalla Herbert Johnson Hat Company, che ha realizzato i cappelli anche per I predatori dell'arca perduta, il fedora di Indy venduto all'asta è un'evoluzione dell'originale. Il costumista Anthony Powell e l'assistente costumista Joanna Johnston hanno lavorato a stretto contatto con Herbert Johnson per le lievi modifiche che vedono una forma leggermente più affusolata. Il fedora è in condizioni eccellenti anche se mostra alcuni segni dell'età" si legge nella descrizione.

Questa non è la prima volta che i costumi di Harrison Ford vengono venduti all'asta a cifre da capogiro. Nel 2018, Prop Store ha messo all'asta la giacca indossata dall'attore per il suo ruolo di Han Solo ne L'impero colpisce ancora per un'offerta finale prevista di circa 1 milione di sterline. Quell'asta includeva anche articoli come la frusta di Indiana Jones, l'abito di Tyler Durden di Fight Club e la spada laser di Anakin Skywalker di Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith.

Ricordiamo comunque che i 300.000 dollari de I predatori dell'arca perduta nono battono il record del fedora indossato da Harrison Ford nel primo film della saga, I predatori dell'arca perduta, venduto all'asta nel 2015 per 500.000 dollari.