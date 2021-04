Indiana Jones 5: Thomas Kretschmann nel cast del film

Indiana Jones 5 avrà tra i protagonisti anche Thomas Kretschmann che reciterà nell'atteso sequel con protagonista ancora una volta Harrison Ford.

L'attore tedesco ha già collaborato con la Disney in occasione dei film Marvel Captain America: The Winter Soldier e Avengers: Age of Ultron con il ruolo del Barone Wolfgang von Strucker.

Avengers: Age of Ultron - Thomas Kretschmann in un momento del sequel

Per ora i produttori di Indiana Jones 5 non hanno rivelato i dettagli del ruolo affidato a Thomas Kretschmann.

Nel cast del lungometraggio ci saranno, oltre la star Harrison Ford, anche Mads Mikkelsen e Phoebe Waller-Bridge.

Nel team della produzione del film ci sarà anche il compositore John Williams che ritornerà nel mondo dell'iconico archeologo a distanza di quaranta anni dall'uscita nelle sale di I predatori dell'arca perduta.

Alla regia di Indiana Jones 5, dopo la rinuncia di Steven Spielberg, ci sarà ora James Mangold. L'uscita nelle sale dovrebbe arrivare, dopo numerosi posticipi, il 29 luglio 2022.

Jonathan Kasdan ha firmato la sceneggiatura inizialmente delineata da David Koepp, che aveva già firmato Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.