Indiana Jones 5: Phoebe Waller-Bridge protagonista del film accanto a Harrison Ford

Indiana Jones 5 avrà come protagonista femminile l'attrice Phoebe Waller-Bridge, la star di Fleabag, che affiancherà quindi il protagonista Harrison Ford nella nuova avventura dell'iconico archeologo.

Steven Spielberg ha rinunciato alla regia del film rimanendo però coinvolto come produttore del lungometraggio in collaborazione con Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel.

Il regista di Indiana Jones 5 sarà James Mangold e nel team della produzione è coinvolto anche John Williams che si occuperà nuovamente della colonna sonora della saga.

Phoebe Waller-Bridge sarà uno dei nuovi personaggi coinvolti nella trama del lungometraggio, ancora avvolta nel mistero.

I fan dovranno attendere il 29 luglio 2022 per scoprire cosa accadrà nel quinto capitolo delle avventure di Indiana Jones.

Phoebe Waller-Bridge, dopo il successo di Fleabag, ha prodotto e scritto la serie Killing Eve e ha firmato la sceneggiatura di No Time To Die, il prossimo film dell'agente 007. Prossimamente sarà inoltre impegnata nelle riprese della serie Mr. & Mrs. Smith, progetto prodotto per Amazon.