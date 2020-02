Indiana Jones 5, Kathleen Kennedy: "Harrison Ford è entusiasta all'idea di tornare sul set"

La produttrice Kathleen Kennedy ha aggiornato i fan assicurando che Harrison Ford non vede l'ora di in iniziare le riprese di Indiana Jones 5.

La produzione di Indiana Jones 5 dovrebbe iniziare nel mese di aprile e Harrison Ford sarebbe entusiasta all'idea di riprendere ul ruolo dell'ormai iconico archeologo.

A parlare del quinto capitolo del franchise è stata la produttrice Kathleen Kennedy durante la serata dei BAFTA 2020, occasione che le ha permesso di aggiornare i fan: "Harrison Ford sarà coinvolto e non vede l'ora di lavorare a Indiana Jones 5". Parlando ai microfoni di BBC News, il capo della Lucasfilm ha inoltre confermato che il progetto non è stato ideato come reboot, ma come continuazione del franchise.

Alla regia ci sarà ancora una volta Steven Spielberg e il filmmaker aveva già dichiarato in precedenza che "C'è solo un interprete per Indiana Jones ed è Harrison Ford".

L'attore aveva inoltre spiegato in un'altra occasione: "Nessuno sarà Indiana Jones. Non lo capite? Io sono Indiana Jones. Quando me ne andrò se ne andrà anche lui, è semplice!".

Il quinto capitolo del franchise dovrebbe arrivare nei cinema il 10 luglio 2021 e il lavoro sul set dovrebbe iniziare nel mese di aprile anche se, per ora, non sono stati annunciati altri interpreti che faranno parte nel trailer.

