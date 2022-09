Indiana Jones 5: John Williams anticipa a nuova colonna sonora

In un recente concerto John Williams ha suonato per la prima volta un frammento della nuova colonna sonor scritta per Indiana Jones 5.

Nonostante la maggior parte delle informazioni su Indiana Jones 5 sono per ora segrete, un assaggio della nuova pellicola è arrivato: il famosissimo compositore John Williams, il quale si è occupato delle colonne sonore degli altri capitoli della saga, ha suonato per la prima volta la melodia per il nuovo film in un concerto a Los Angeles lo scorso venerdì.

John Williams si stava esibendo all'Hollywood Bowl come parte del suo concerto "Maestro of the Movies", quando ha deciso di suonare un pezzo chiamato "Tema di Helena" per la prima volta. La melodia è il tema del personaggio interpretato nel film da Phoebe Waller-Bridge, che il compositore ha definito "avventuroso, ma anche femme fatale".

Il compositore ha affermato che stava registrando la colonna sonora di Indiana Jones 5 col regista James Mangold quando quest'ultimo gli ha suggerito di suonare per la prima volta "Tema di Helena" all'Hollywood Bowl. La musica, che potete sentire nel video presente nell'articolo, offre vibes della vecchia Hollywood, e ci fornisce un assaggio di ciò che sentiremo nel film in uscita il 30 giugno 2023.

Al momento ogni dettaglio sulla trama è tenuto segreto, ma il progetto è in lavorazione da anni e vedrà il ritorno di Harrison Ford, probabilmente per l'ultima volta, nei panni del protagonista.