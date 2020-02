Indiana Jones 5, Harrison Ford: "Devo imparare di nuovo come si usa la frusta"

Indiana Jones 5 sta per tornare e Harrison Ford ha subito messo le mani avanti: dovrà imparare a usare la frusta, perché se lo scorda a ogni sequel girato nei decenni. Anni dopo l'acquisto della Lucasfilm da parte della Disney, l'attenzione si sta spostando finalmente da Guerre Stellari agli altri franchise.

E c'è grande aspettativa dei fan in Indiana Jones 5, soprattutto dopo la notizia che vedrà Steven Spielberg al comando della nuova pellicola. Harrison Ford sarà di nuovo il leggendario archeologo nonostante i suoi 77 anni, ma ovviamente ha già dichiarato che non sarà così facile. Durante un'intervista con l'Associated Press per la promozione di Il richiamo della foresta, l'attore ha affermato: "Devo imparare di nuovo a utilizzare la frusta, ogni volta, non è una cosa che continuo a praticare al di fuori del set, ma ce la faremo".

Harrison Ford in una scena di indiana Jones e l'ultima crociata

Ford tornerà sul set quasi 40 anni dopo il primissimo I predatori dell'arca perduta, rilasciato nel 1981 nelle sale di tutto il mondo. Probabilmente non riuscirà a regalarsi le scene d'azione dell'epoca, ma i fan sono affamati di un nuovo capitolo di Indiana Jones, soprattutto dopo la delusione di Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, datato 2008. In uno degli ultimi incontri con la stampa, Harrison ha dichiarato: "Ovviamente non vi dirò niente della storia, perché non mi sembra proprio un'ottima idea. Ma vedremo nuovi sviluppi nella sua vita e nelle sue relazioni, vedremo una parte della sua storia che si risolve finalmente. Lo script è molto bello, non vedo l'ora di iniziare."

Tornerà anche il regista Steven Spielberg, e le riprese inizieranno nei prossimi mesi, appena egli avrà completato la post-produzione di West Side Story, che uscirà nelle sale americane a Natale. Il quinto episodio sarà il primo realizzato senza la partecipazione del creatore George Lucas, e il primo distribuito dalla Disney (attuale proprietario di Lucasfilm) anziché dalla Paramount, che otterrà comunque una percentuale dei guadagni. Sarà anche il primo sequel nella storia del franchise a non uscire nel mese di maggio, dopo che il capostipite, I predatori dell'arca perduta, aveva debuttato nelle sale americane nel giugno del 1981.