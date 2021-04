Indiana Jones: in arrivo il cofanetto con i film della saga per la prima volta in 4K UHD

Koch Media ha annunciato che il prossimo 8 giugno si potranno rivivere le indimenticabili gesta del mitico Indiana Jones per la prima volta nello spettacolare formato video 4K Ultra HD. Il cofanetto targato Paramount Home Entertainment si chiamerà Indiana Jones 4-Movie Collection e conterrà ben 9 dischi: i 4 film in 4K Ultra HD, i 4 film in Blu-ray e un Blu-ray con sette ore di contenuti extra (tra cui: dietro le quinte, making of e scene dal set). Sarà inoltre inclusa nella confezione una mappa da collezione.

Harrison Ford e Sean Connery in una scena di indiana Jones e l'ultima crociata

Fra l'altro, I predatori dell'arca perduta, il primo episodio della saga, compie quest'anno il suo 40° anniversario, avendo visto il debutto del celebre archeologo proprio il 12 giugno 1981. Quarant'anni dopo il leggendario eroe continua ad affascinare innumerevoli generazioni di fan. Ora, per la prima volta in assoluto, tutti e quattro i film sono disponibili in 4K Ultra HD con Dolby Vision e HDR-10, per una qualità delle immagini ultra vivida.

Harrison Ford in una scena del film Indiana Jones e il regno del Teschio di cristallo, nel 2008

Ogni film è stato meticolosamente rimasterizzato dalle scansioni 4K dei negativi originali con un ampio lavoro sugli effetti visivi per garantire un'immagine incontaminata e di altissima qualità. Tutti i lavori sulle pellicole sono stati approvati dal regista Steven Spielberg. La versione rimasterizzata de I predatori dell'arca perduta comprende anche il doppiaggio italiano originale. La Indiana Jones 4-Movie Collection sarà disponibile anche in una pregiata Steelbook in Limited Edition.