Incontri ravvicinati del terzo tipo, su Netflix in streaming da oggi!

Luglio è finalmente arrivato e, ovviamente, il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Incontri ravvicinati del terzo tipo, il film classico del 1977, diretto da Steven Spielberg.

Una serie di strani fenomeni luminosi annunciano il possibile arrivo sulla Terra di un'astronave extra terrestre. Gli esperti della NASA, guidati dallo studioso francese Lacombe, localizzano il punto di contatto nel Wyoming, nei presi del monte conosciuto come "Dente del diavolo", ma nonostante tutti gli accorgimenti per tener lontano i civili, alcune persone, tra cui l'elettricista Roy Neary (Richard Dreyfuss) e la casalinga Jillian Guiler (Melinda Dillon), sapranno trovare quel posto, spinti dalla loro ossessione, ed assistere alla discesa della nave extra terrestre sulla terra.

Incontri ravvicinati del terzo tipo, una scena del film di Spielberg

Incontri ravvicinati del terzo tipo è stato nominato a otto Premi Oscar, portandone a casa uno per la Migliore Fotografia. All'epoca il film è costato circa 20 milioni di dollari, incassandone in tutto il mondo oltre 300: inutile a dirsi che la pellicola è amatissima da diverse generazioni di cinefili, su RottenTomatoes ha totalizzato un punteggio di 97% di recensioni positive. In diverse occasioni Steven Spielberg ha dichiarato che montare i 35 minuti finali del film è stato il momento più difficile e impegnativo di tutta la sua vita!

