Inappropriate Behavior: la prima foto della commedia con Robert De Niro e Bobby Cannavale

Sul web è stata finalmente pubblicata la primissima foto direttamente dal set di Inappropriate Behavior, il nuovo film con Robert De Niro, Bobby Cannavale e William Fitzgerald.

Oltre alle classiche risate, la commedia costruisce la sua storia sulle dinamiche di una famiglia che cerca di risollevarsi a seguito di alcuni momenti difficili. Un gesto estremo e impulsivo apre quindi la strada di questo viaggio che avrà sicuramente molto da dire.

Diretto da Tony Goldwyn, nel cast di Inappropriate Behavior troviamo anche Vera Farmiga, Rainn Wilson e Whoopi Goldberg. Partendo dalla fotografia possiamo avere un primissimo assaggio del film, con uno sguardo diretto verso i tre protagonisti forse in un momento di gioco successivo a qualche precedente discussione.

Inappropriate Behavior: Robert De Niro e Bobby Cannavale in una foto del film

Robert De Niro, un talento scatenato: le sue migliori performance

Al centro di questa particolare commedia troviamo la storia di Max Bernal (Bobby Cannavale), uno scrittore di commedie di successo, poi comico fallito, che va a vivere con suo padre (Robert De Niro), dopo aver fatto andare all'aria la sua carriera e il suo matrimonio. Quando lui e la sua ex moglie Jenna (interpretata da Rose Byrne) si trovano in disaccordo su come affrontare i bisogni del figlio autistico di 11 anni, Ezra (Fitzgerald), Max decide di rapirlo e di trascinarlo in un'odissea attraverso il paese.

Per ora non conosciamo ancora la sua data d'uscita.