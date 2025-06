In Your Dreams - Continua a sognare, i protagonisti vivono incredibili avventure nel trailer

Netflix ha condiviso il primo trailer del film animato In Your Dreams - Continua a sognare, in arrivo a novembre in streaming.

Il progetto è stato diretto da Alex Woo ed Erik Bensen, coinvolti anche come sceneggiatori da una storia ideata da Woo e Stanley Moore.

Cosa racconta il film

In Your Dreams - Continua a sognare racconta la storia della dodicenne Stevie e del suo fratellino Elliot, che ha 8 anni. I due ragazzini scoprono un libro illustrato magico che può rendere ogni sogno una realtà.

I protagonisti intraprendono quindi un viaggio nel mondo dei sogni per trovare Sandman e chiedergli di realizzare il loro sogno e rendere la loro famiglia perfetta.

Durante il percorso incontrano anche l'amato giocattolo di Elliot, una giraffa con un occhio solo, e la regina degli incubi.

Ecco il trailer:

La versione originale può contare su un cast di doppiatori composto da Craig Robinson che sarà il gioco amato dal piccolo protagonista, Simu Liu e Cristin Milioti nei panni dei genitori dei ragazzini, Jolie Hoang-Rappaport che sarà Stevie, ed Elias Janssen nel ruolo di Elliot.

Tra gli interpreti ci sono anche Omid Djalili, Gia Carides, Sung Won Cho e Zachary Noah Piser.

La nascita del progetto

Woo ha spiegato che il progetto è iniziato 10 anni fa, quando ha lasciato la Pixar per iniziare il lavoro ai Kuku Studios. All'epoca c'era solo un team composto da tre persone che stavano immaginando il tipo di storie che volevano vedere nel mondo e una delle loro prima idee era quella di realizzare un film sui sogni. Il filmmaker ha sottolineato: "I sogni mi hanno sempre affascinato. Perché li abbiamo? Da dove vengono? Che cosa dicono di noi? Realizzare questo film mi ha dato la possibilità di esplorare queste domande nei modi più divertenti e fantastici che potessi immaginare".