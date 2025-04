In viaggio con Pippo, gli animatori svelano: "Ecco la scena più difficile da realizzare"

Disney+ ha pubblicato un documentario dal titolo Not Just a Goof, che racconta la storia dietro la realizzazione del film animato del 1995, In viaggio con Pippo, ripercorrendo tutti i dettagli che hanno portato alla creazione di un cult degli anni '90.

Il regista Kevin Lima ha confessato che la performance di Powerline con la canzone I2I, cantata da Tevin Campbell e interrotta da Pippo e Max, è stata la scena più difficile da mettere insieme.

La coreografia di Powerline è stata la scena più difficile di In viaggio con Pippo

"Solo per via del numero degli effetti, di tutte le luci" spiega Lima "Era incredibilmente complessa". Lo storyboard artist Steve Moore ha raccontato:"Eravamo su questo piccolo palcoscenico a Burbank, c'era un operatore video che doveva registrare tutto un gruppo di ballerini che eseguivano la sequenza di Powerline. Non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto nell'animazione senza quelle riprese".

Steve Moore, nel documentario, è entrato nel dettaglio:"Era solo uno sfondo bianco, con una griglia per terra, così che gli animatori, guardando le riprese, potessero avere un'idea dello spazio. Avevamo questi ballerini, e l'operatore correva intorno sistemando tutte le angolazioni per ricrearle esattamente nell'animatic. Tutto doveva combaciare perfettamente, in più e più passaggi ogni volta che aggiungevamo un nuovo elemento. E poi guardi il girato, vedi quei tre ballerini insieme e pensi che sono dei geni".

In viaggio con Pippo è il cult Disney anni '90

Uscito il 6 giugno 1996 in Italia, In viaggio con Pippo incassò 37,6 milioni di dollari a fronte di un budget di 18 milioni soltanto negli USA. La storia è quella di Max, il figlio adolescente di Pippo, che cerca in tutti i modi di far colpo sulla sua compagna di classe Roxanne.

Nonostante abbia accettato di andare ad una festa di compleanno insieme a lui, Max deve fare i conti con il desiderio del padre di iniziare un viaggio on the road per cementare il loro rapporto.