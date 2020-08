In viaggio con papà, Carlo Verdone ricorda Alberto Sordi e l'ultima scena del film

Qualche settimana fa, per onorare i 100 anni dalla nascita di Alberto Sordi, l'attore Carlo Verdone ha voluto ricordare alcuni momenti anche improvvisati, come l'ultima scena di In viaggio con papà, film in cui hanno recitato insieme.

Nel film In viaggio con papà Carlo Verdone interpreta il figlio di Alberto Sordi. Ci sono diversi aneddoti che Verdone ha voluto raccontare del dietro le quinte di questo film. Guardando una foto dell'ultima scena del film, in cui Verdone salta poggiandosi sulle spalle di Sordi, Verdone ha rirordato che Sordi si era arrabbiato moltissimo con lui: "Erano finite le riprese ed ero felicissimo. Aberto, invece, si arrabbiò moltissimo: mi disse che gli avevo fatto male al ginocchio."

Ma a parte questa scena, Verdone ricorda che Sordi: "Decise di tagliare parecchie scene di In viaggio con papà perché era troppo lungo, ma tagliò solo ed esclusivamente quelle in cui appariva solo lui. Ricordo che quando nacque mia figlia venne insieme a Sergio Leone e portò un'orchidea, che vive ancora oggi dal 1986: per me significa che lui ci vuole ancora bene e ci protegge. E non è vero che era tirchio, ha sempre fatto beneficenza senza farlo sapere. Era un uomo veramente generoso. Non è stato soltanto un grandissimo del nostro cinema, ma anche una persona eccezionale fuori dal set. Mi è stato molto vicino in vari momenti della mia vita, tra cui la morte di mia madre."