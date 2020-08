In viaggio con papà: Alberto Sordi e Carlo Verdone insieme stasera su Cine34

Stasera su Cine34, alle 21:10, Alberto Sordi e Carlo Verdone portano in TV In viaggio con papà, la commedia diretta dallo stesso 'Albertone nazionale'.

Armando (Alberto Sordi) e Cristiano (Carlo Verdone) sono padre e figlio, ed i loro caratteri e le loro vite non potrebbero essere più diversi. Armando è un gran donnaiolo, Cristiano invece è un ragazzone buono ed idealista, molto timido e membro entusiasta di un gruppo ecologista. I due partono per una vacanza insieme e durante il viaggio si scontreranno, si confronteranno e si ritroveranno.

L'idea al centro di In viaggio con papà era venuta in mente ad Alberto Sordi già molti anni prima, quando l'attore romano si era immaginato nella parte del figlio, e aveva immaginato in quella del padre Vittorio De Sica. Quel film non venne mai realizzato ma anni dopo un nuovo talento emergente, nuovo spirito della comicità romana, si dimostrò perfetto per raccogliere il testimone.