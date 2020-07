In Treatment: HBO al lavoro sul reboot della serie

HBO è al lavoro sul reboot della serie In Treatment, andata in onda sugli schermi televisivi per tre stagioni e conclusasi nel 2010.

In Treatment potrebbe avere un reboot: online è stato svelato che HBO sta lavorando al progetto di riportare sugli schermi la serie.

Lo show originale è andato in onda per tre stagioni ed è terminato nel 2010 dopo oltre 100 puntate.

La serie In Treatment sembra sia stata considerata perfetta per poter essere realizzata durante questo complicato periodo in cui viene richiesto agli attori di recitare a distanza di sicurezza e seguendo dei protocolli che limitano il tipo di scene che possono essere girate sul set.

Lo show si basa sul format israeliano Be Tipul creato da Hagai Levi e la versione americana aveva come star l'attore Gabriel Byrne nel ruolo di uno psicoterapeuta chiamato Paul Weston, mostrato mentre parla ai suoi clienti e si confronta a sua volta con un terapeuta.

In Treatment ha potuto contare sulla presenza nel cast di attori come Dianne Wiest, Dane DeHaan, Blair Underwood, Melissa George, Mia Wasikowska, Michelle Forbes, Alison Pill, Irrfan Khan, Debra Winger e Amy Ryan.