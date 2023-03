In The Blink of an Eye, iniziate le riprese del nuovo film di Andrew Stanton

Al via le riprese di In The Blink of an Eye, nuovo film diretto da Andrew Stanton con protagonisti Kate McKinnon, Rashida Jones e Daveed Diggs.

Le riprese di In The Blink of an Eye, nuovo film del premio Oscar Andrew Stanton, dovrebbero essere iniziate. Le ultime anticipazioni annunciano inoltre nuovi nomi aggiunti al cast della pellicola che sarà diretta dall'ex regista della Pixar.

Secondo quanto riportato da ComicBook, un nuovo report ha rivelato che le riprese di In the Blink of an Eye di Andrew Stanton sono iniziate. Il rapporto riferisce inoltre che Jorge Vargas (Snowpiercer), Tanaya Beatty (Yellowstone) e Skywalker Hughes (Joe Pickett) si sono uniti al cast che include Kate McKinnon, Rashida Jones e Daveed Diggs annunciati già in precedenza.

Kate McKinnon star di In The Blink Of An Eye, film diretto da Andrew Stanton

All'interno del film si svilupperanno tre trame "che abbracciano migliaia di anni e si intersecano tra loro riflettendo sulla speranza, i legami e il cerchio della vita". La pellicola è scritta e prodotta esecutivamente da Colby Day (Spaceman) e prodotta da Jared Ian Goldman (Ingrid Goes West, Russian Doll).

"Fin dalla prima lettura sapevo che la sceneggiatura di Colby Day era speciale", ha dichiarato Andrew Stanton. "E man mano che il nostro team ha preso vita, tutto è diventato sempre più raffinato. E' un privilegio lavorare con questo cast e questa troupe per realizzare questa bellissima storia".

"Andrew è un visionario e le sue doti come narratore brillano in questo bellissimo film", hanno poi aggiunto i presidenti di Searchlight Matthew Greenfield e David Greenbaum. "Siamo orgogliosi di collaborare con lui e con questo straordinario cast e questa troupe".