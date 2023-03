Kate McKinnon star di In The Blink Of An Eye, film diretto da Andrew Stanton

L''attrice Kate McKinnon sarà la protagonista del nuovo film In The Blink Of An Eye, nuovo progetto diretto dal regista Andrew Stanton.

Il lungometraggio prodotto da Searchlight sarà un ambizioso racconto che seguirà in contemporanea tre diverse storie.

In The Blink Of An eye è scritto da Colby Day e la storia portata sul grande schermo si svolge nel corso di migliaia di anni, con i vari racconti che si intrecciano e compiono delle riflessioni sulla speranza, i legami e il cerchio della vita.

L'attrice Kate McKinnon

Kate McKinnon, dopo essere stata protagonista a lungo di Saturday Night Live, negli ultimi mesi è stata impegnata anche sul set del film Barbie, con star Margot Robbie e Ryan Gosling. Tra i progetti realizzati in precedenza ci sono Bombshell e DC League of Super-Pets in veste di doppiatrice.

Andrew Stanton è stato il regista di WALL·E e si è recentemente occupato della realizzazione di alcune puntate di show come Better Call Saul e Stranger Things.