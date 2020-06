In prima linea: una donna in marina, da oggi sulle piattaforme digitali

In prima linea: una donna in marina è disponibile da oggi in streaming sulle migliori piattaforme digitali, distribuito da Cloud 9 Film.

Il film della regista di Regine per un giorno è interpretato da Lambert Wilson (Suite francese), Diane Rouxel (A testa alta) e Alex Descas (L'amore secondo Isabelle), affronta un delicato argomento mettendo in relazione due mondi apparentemente molto distanti: esercito e donne.

Diane Rouxel in una scena di Una donna in marina

La storia di In prima linea vede protagonista Laure Baer, una donna di 23 anni, brillante, multilingue, figlia di una famosa attrice, che decide di arruolarsi in Marina, come ufficiale assegnata alla Scuola dei fucilieri marines a Lorient. Posizionata in un ufficio, si ritrova faccia a faccia con il capitano di fregata Yann Rivière, rigido, freddo e austero. I due si osservano silenziosamente. Laure è tentata dall'addestramento al combattimento, ma le autorità concordano sul fatto che il suo fisico fragile glielo impedisca. Tuttavia, con ferma determinazione e spirito combattivo, supera tutti gli ostacoli e impara a superare se stessa per ottenere l'ambito berretto verde del Commando marino.

Interpretato dalla giovane Diane Rouxel e da Lambert Wilson nel ruolo dell'austero capitano, In Prima Linea è un film che cattura un'elettricità palpabile e ti prende fin dai primi istanti: ti metti nelle mani capaci della regista e ti fidi del suo istinto.