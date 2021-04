In guerra: stasera su Rai3 in prima visione il film sulle battaglie dei lavoratori con Vincent Lindon

Stasera su Rai3 alle 21:20 va in onda, in prima visione, In guerra, film drammatico con Vincent Lindon dedicato al lavoro e all'eterna lotta tra operai e capi.

In guerra di Stéphane Brizé è il film in onda stasera su Rai3, in prima serata e in prima visione. Con Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie, l'opera francese è perfetta per introdurre la festa che si celebra domani, 1° maggio, a cui proprio il terzo canale RAI dedicherà l'intero palinsesto.

At War: Vincent Lindon in un momento del film

In guerra, infatti, è il racconto dell'eterna lotta tra dirigenti e operai, dell'eterno dramma della perdita del lavoro, ed è una riflessione intorno al concetto di rispetto (in questo caso mancato) delle promesse fatte.

Dopo aver promesso a 1100 operai che i loro posti di lavoro sarebbero stati salvi, i dirigenti della fabbrica Perrin, specializzata in apparecchiature automobilistiche, decidono improvvisamente di chiudere i battenti.

Laurent (Vincent Lindon), uno degli operai, si batte in prima fila contro questa decisione, conducendo una lotta sindacale senza esclusione di colpi per reclamare diritti e dignità dei lavoratori.

Come nel precedente, La legge del mercato, anche in questo film di Brizé Vincent Lindon è il solo attore professionista. Il suo personaggio è ispirato al sindacalista Édouard Martin, famoso in Francia per le battaglie al fianco degli operai del settore siderurgico della Lorena.