Immaturi - il viaggio: Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales la storia d'amore nata sul set

Immaturi - il viaggio è stato per Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales l'inizio della loro storia d'amore: i due si sono conosciuti sul set del film di Paolo Genovese e la trama dei loro personaggi si è sovrapposta alla loro vita reale. Raoul e Rocío Muñoz oggi hanno due figlie, Luna, nata il 2 dicembre 2015 e Alma, nata il 1 novembre 2018.

"La vita imita l'Arte molto più di quanto l'Arte imiti la Vita", disse Oscar Wilde, ma lo scrittore irlandese sicuramente non pensava che il suo aforisma sarebbe calzato a pennello per un episodio di gossip del 2013. I protagonisti di questa storia sono Anna e Giorgio, ovvero Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, il set galeotto è quello di Immaturi - Il viaggio, diretto da Paolo Genovese, sequel di Immaturi del 2011.

Nel film Anna è una ragazza spagnola in vacanza a Paros. L'incantevole isola greca è stata scelta come meta della propria estate anche da Giorgio e i suoi amici quarantenni. Lo scopo di Giorgio (Raoul Bova) è quello di dimostrare a sé stesso e alla sua consorte di potersi divertire senza tradirla. L'uomo è talmente sicuro della sua forza di volontà da accettare di fare una passeggiata romantica sulla spiaggia con Anna (Rocio Muñoz Morales).

Raoul Bova insieme a Ricky Memphis in una scena di Immaturi - Il viaggio

Naturalmente Giorgio non resiste alla tentazione e tradisce la moglie, a questo punto la trama del film varca i confini dello schermo e si impatta con la realtà: Raoul Bova si innamora di Rocío Muñoz Morales e tradisce Chiara Giordano, la veterinaria che aveva sposato nel 2000 e dalla quale aveva avuto due figli: Alessandro Leon e Francesco 2001.

Ama mucho, gana siempre

Raoul e Chiara si separano nel 2013, poco dopo l'attore e la modella spagnola ufficializzano la loro relazione, "Ama mucho, gana siempre", ossia "chi ama molto, vince sempre", scrisse all'epoca la Morales sul suo profilo Twitter. La loro relazione oggi procede a gonfie vele, i due sono ancora innamoratissimi ed hanno due figlie Luna, nata il 2 dicembre 2015 e Alma, nata il 1 novembre 2018.

Rocio Muñoz Morales e Raoul Bova nei giorni scorsi sono tornati a Paros, l'isola greca dove si sono visti per la prima volta e dove è sbocciato il loro amore: "Il tempo sembrava volato, eravamo lì con le bambine. Tutti e quattro insieme, mano nella mano, in silenzio, abbiamo visto tramonti che ricorderemo per tutta la vita", ha detto l'attrice madrilena al settimanale 'F'.