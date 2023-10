Imma Tataranni 3 stasera su Rai 1: trama della terza puntata, Ladri di futuro

Appuntamento imperdibile del lunedì, Imma Tataranni 3 è pronta a tornare in TV stasera su Rai 1 alle 21:30 con la terza puntata, penultima della nuova stagione (ma la quarta sarebbe già in fase di scrittura). Imbattibile negli ascolti (mai sotto i 4 milioni di spettatori e il 25% di share), la PM di Matera dovrà vedersela con un caso strettamente connesso alla recente cronaca nera italiana.

Trama terza puntata

Quando comincia Ladri di futuro nella frazione La Martella è stata uccisa la diciottenne Fatima Sarkam, figlia di immigrati bangladesi. La stampa insinua che a ucciderla siano stati suo padre e suo fratello per difendere l'onore di casa, dopo che si era opposta a un matrimonio combinato. Si scopre però che le cose non sono andate così. I contrasti fra Fatima e la sua famiglia si rispecchiano in qualche modo anche nelle incomprensioni fra Imma e Valentina, che a Napoli affronta il difficile esame di letteratura orientale. A complicare il tutto, l'arrivo di sua nonna Filomena, andata fin là per controllare come se la cava la nipote nella grande città. Ed è Filomena a scoprire che Valentina nasconde qualcosa ai genitori. Così come tutti gli altri: Diana, sempre più insoddisfatta, non le ha mai detto di essersi iscritta all'app d'incontri; Pietro le nasconde l'amicizia sempre più intima con Sara; e Calogiuri, che continua segretamente a indagare sulla morte di Romaniello. Quando Imma lo scopre gli farà una sconcertante rivelazione.

Il cast

Imma Tataranni: un momento della terza stagione

Nella terza stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore tornano tutti i volti ormai familiari.

Vanessa Scalera è Imma Tataranni, Massimiliano Gallo è ancora una volta Pietro De Ruggeri, marito della PM. Alessio Lapice torna nei panni del maresciallo Ippazio Calogiuri, Alice Azzariti è Valentina, la figlia di Imma e Pietro, Barbara Ronchi è Diana De Santis, assistente e amica di Imma. Immancabile anche nella nuova stagione Carlo Buccirosso nei panni del Procuratore capo Alessandro Vitali, e tornerà anche Cesare Bocci in quelli del boss Saverio Romaniello. Carlo De Ruggeri è come sempre il dottor Taccardi, medico legale, Dora Romano interpreta l'odiata suocera di Imma mentre Lucia Zotti è Brunella, la mamma della Tataranni.