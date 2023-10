Imma Tataranni 3 stasera su Rai 1: trama e cast della seconda puntata, Liberaci dal male

Imma Tataranni 3 torna stasera su Rai 1 in prima serata con la seconda puntata della nuova stagione (che è già a metà della sua corsa: gli appuntamenti saranno in totale quattro) e i programmi sulle altre reti possono solo tremare. Una settimana fa, infatti, la puntata d'esordio è stata seguita da quasi 5 milioni di spettatori, per 27,1 punti di share. Dati che confermano, dopo 3 stagioni, la predilezione del pubblico per colei che viene ormai additata da molti come la degna erede del commissario Montalbano.

Anticipazioni seconda puntata

In Liberaci dal male, dopo mesi di convalescenza, Calogiuri ritorna al lavoro ma non è più quello di prima: è scontroso, irritabile e - soprattutto - impegnato nella ricerca ossessiva della verità sull'attentato in cui Saverio Romaniello ha perso la vita. Su richiesta di Vitali, Imma lo coinvolge in un'indagine a Taranto.

Nella Gravina di Laterza è stato trovato il cadavere di un ragazzo di Matera: un apparente suicidio che cela in realtà una storia di droga, gelosie e scappatoie. Un'intuizione di Calogiuri mette Imma sulla strada giusta. Nel frattempo, Diana si è iscritta a un sito di incontri on line, che si rivelano uno più disastroso dell'altro. Il rientro di Calogiuri in servizio, la fa sentire messa da parte e lo stesso accade a Pietro, il quale torna a sentirsi minacciato dalla presenza del maresciallo. Così, approfittando dell'invito di Sara, la ragazza conosciuta in palestra, partecipa a un corso di scrittura sul giallo: un'occasione per condividere con cognizione di causa le indagini di Imma.

Il cast

Imma Tataranni: un momento della terza stagione

Nella terza stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore tornano tutti i volti ormai familiari.

Vanessa Scalera è Imma Tataranni, Massimiliano Gallo è ancora una volta Pietro De Ruggeri, marito della PM. Alessio Lapice torna nei panni del maresciallo Ippazio Calogiuri, Alice Azzariti è Valentina, la figlia di Imma e Pietro, Barbara Ronchi è Diana De Santis, assistente e amica di Imma. Immancabile anche nella nuova stagione Carlo Buccirosso nei panni del Procuratore capo Alessandro Vitali, e tornerà anche Cesare Bocci in quelli del boss Saverio Romaniello. Carlo De Ruggeri è come sempre il dottor Taccardi, medico legale, Dora Romano interpreta l'odiata suocera di Imma mentre Lucia Zotti è Brunella, la mamma della Tataranni.