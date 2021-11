Imma Tataranni 2, ultima puntata stasera su Rai1 e RaiPlay: la trama

Ultima puntata per Imma Tataranni 2, che torna stasera su Rai1 alle 21:25 e, in contemporanea, anche in streaming su RaiPlay.

Niente paura, però: la rete ha già annunciato che sono previsti nuovi appuntamenti con la PM di Matera nel corso del 2022.

Fin dalla trama dell'episodio finale, dal titolo "Un mondo migliore di questo", Imma indaga su uno strano furto in casa di un'amica di sua suocera, la cui refurtiva ricompare integra pochi giorni dopo mentre un uomo, Ulisse Delillo, viene trovato morto nel suo laboratorio artigianale. I due casi risultano collegati e la soluzione del giallo arriverà grazie alla proverbiale memoria di Imma.

Nel frattempo un atto di coraggio, che si rivela decisivo nel processo a Romaniello, costringe Samuel a lasciare Matera, fatto di cui Valentina incolpa la madre.

Inoltre, proprio quando Imma ha raccolto le prove per condannare definitivamente Romaniello, qualcuno nell'ombra manipola a sua volta altre prove per vendicarsi e per compromettere il rapporto tra Imma e suo marito, usando Calogiuri come strumento di vendetta.

Una seconda stagione sempre calata negli scenari di Matera, tra antiche dimore e calanchi, tra questioni ambientali e di cuore. Affamata di giustizia, mai tenera con i potenti e sempre pronta a metterci la faccia, la magistrata lucana, creata della scrittrice Mariolina Venezia, ha saputo conquistare il cuore del pubblico televisivo presentandosi come una donna normale, alle prese con un lavoro difficile e con i mille problemi legati alla gestione della famiglia.