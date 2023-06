IMAX commenta la reazione negativa di Tom Cruise all'uscita di Oppenheimer troppo vicina a M:I 7

Rich Geldof, CEO di IMAX, ha commentato le indiscrezioni riguardanti delle presunte critiche rivolte da Tom Cruise all'uscita nelle sale di Oppenheimer, considerandola troppo vicina a quella di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno.

La nuova avventura di Ethan Hunt debutterà infatti sul grande schermo, negli Stati Uniti, il 12 luglio, mentre il film di Christopher Nolan il 21 luglio.

La risposta di IMAX

Oppenheimer, al suo debutto, sarà distribuito in tutte le sale IMAX, togliendo in questo modo dalla programmazione Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno.

Il protagonista Tom Cruise, secondo alcune notizie apparse online, non avrebbe apprezzato la situazione, considerandone le conseguenze a livello economico.

Gelfond, intervistato da Variety, ha ora dichiarato: "Provo un po' di tristezza perché non posso accontentare tutti loro. So che Mission: Impossible sarà un film davvero grande. Nolan ha un posto speciale nel cuore di IMAX perché usa le nostre telecamere e ci promuove". Il CEO ha quindi sottolineato: "Non si tratta di una questione in cui possiamo guadagnarci di più. Spero che dopo la permanenza nelle sale di Oppenheimer ci sia la possibilità di riportare in programma Mission Impossible".

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: l'analisi del trailer

Il ritorno di Ethan Hunt

La sinossi del film anticipa che Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra dell'IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l' intera umanità.

Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l'arma cada nelle mani sbagliate.

Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

Scritto e diretto da Christopher McQuarrie, come gli ultimi due capitoli usciti al cinema, il film potrà contare su un cast composto anche da Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff, Esai Morales, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss, Charles Parnell, Greg Tarzan Davis, Frederick Schmidt.