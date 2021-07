I'm Your Man è il film d'apertura Incontri del Cinema d’Essai di Mantova 2021

I'm Your Man, nuovo film di Maria Schrader vincitore dell'Orso D'Argento per Miglior Interpretazione femminile all'ultimo Festival di Berlino, sarà presentato in apertura ai prossimi Incontri organizzati dalla FICE a Mantova.

Koch Media è fiera di annunciare che I'm Your Man, l'ultimo lungometraggio diretto da Maria Schrader - regista della serie evento Netflix di successo Unorthodox - e vincitore dell'Orso D'Argento per la Miglior Interpretazione da protagonista per l'attrice Maren Eggert all'ultimo Festival di Berlino, sarà la prima di una serie di anteprime della XXI Edizione degli Incontri del Cinema d'Essai di Mantova organizzati dalla FICE.

I'm You Man: Maren Eggert e Dan Stevens danzano in una scena

In I'm Your Man, Maria Schrader ha adattato un racconto di Emma Braslavsky infondendolo delle forze suggestive del cinema. Attraverso un racconto dolceamaro contemporaneo, la regista fonde fantascienza e romanticismo interrogandosi sul significato dell'amore, del desiderio e il perseguimento della felicità e quindi su cosa ci renda davvero umani. Il film è stato inoltre apprezzato e premiato a Berlino per la stupenda interpretazione di Maren Eggert, definita da Deadline.com come la vera star dello show, un'attrice in grado di comunicare con estrema sensibilità l'esasperazione, la frustrazione e la ricerca interiore del suo personaggio, Alma, bilanciando delicatamente dramma e commedia.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 14 ottobre e oltre a Maren Eggert vede nel cast anche Dan Stevens e Sandra Hüller.

I'm Your Man è ambientato nel prossimo futuro a Berlino. Alma (Maren Eggert) è una scienziata che lavora al Pergamon Museum. La donna si lascia persuadere a partecipare ad uno straordinario studio per raccogliere fondi di ricerca per il suo lavoro. La richiesta è che Alma viva con il robot umanoide Tom per tre settimane. Con la sua intelligenza artificiale, Tom è realizzato e programmato apposta per adattarsi al suo carattere e alle sue esigenze. Alma scopre così che Tom è il compagno di vita perfetto.

Durante gli Incontri del Cinema d'Essai di Mantova, il film sarà presentato in anteprima alla Multisala Ariston lunedì 27 settembre, alle ore 21. Il programma completo della manifestazione sarà pubblicato sul sito www.fice.it.