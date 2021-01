Ilona Staller svela la sua amicizia con Silvio Berlusconi: "conservo ancora le sue mutande"

L'ex pornoattrice degli anni '80, Ilona Staller, nota col soprannome di Cicciolina, ha raccontato dei curiosi (letteralmente) retroscena avuti con l'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi: a quanto pare Cicciolina tiene ancora "un ricordo" del politico, precisamente le sue mutande.

Durante la trasmissione di Ogni Mattina su TV8, la conduttrice del programma Adriana Volpe ha scoperto che la sua ospite, Ilona Staller, in arte Cicciolina, "nasconde" qualche aneddoto sul famoso politico Silvio Berlusconi:

"Sono stata in vacanza con Berlusconi, era il 1973 se non erro", ha raccontato Cicciolina. "Lui non è un tipo avaro, mi ha invitata in Grecia e mi ha portata col suo aereo privato, abbiamo passato delle giornate spettacolari ed era un uomo davvero affascinante, con i capelli portati all'indietro con la brillantina".

"Non era ancora entrato nel mondo della televisione, era un abile imprenditore a quel tempo", ha continuato l'ex politica e pornodiva. "Era in gamba e ho chiacchierato tantissimo con lui, abbiamo festeggiato, abbiamo mangiato cibi incredibili, abbiamo fatto bagni in piscina. siamo rimasti in amicizia."

Ma alla domanda della Volpe se Berlusconi le avesse fatto qualche regalo o lasciato qualche oggetto in ricordo, Ilona Staller ha rivelato un segreto che la stessa conduttrice non si aspettava: "Non mi è rimasto nulla di lui, figuriamoci, non mi ha dato niente. Tranne le sue mutande, mi son rimaste un paio di mutande sue, un paio di boxer. Sì, me le tengo per ricordo."