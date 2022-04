Isola dei Famosi 2022, Ilona Staller contro Nicolas Vaporidis: “Sono incazzata con te, ti devi pentire”

Ilona Staller e Nicolas Vaporidis si sono scontrati durante l'ultima puntata de L'Isola dei famosi 2022, quella andata in onda il 25 aprile. L'attore, durante la settimana, parlando con gli altri naufraghi, aveva accusato l'ex pornostar di non essere utile al gruppo. La Staller si è sentita offesa come donna e gli ha chiesto di pentirsi.

Ieri sera Ilona Staller ha perso il televoto contro Edoardo Tavassi, la naufraga quindi ha dovuto trasferirsi su Playa Sgamada, l'ultima spiaggia per i concorrenti, da qui, infatti, possono rientrare in gioco o essere eliminati e ritornare in Italia. Prima di andare via, le sono state mostrate delle clip nelle quali Nicolas Vaporidis parlava male di lei con gli altri naufraghi.

L'attore romano ha accusato la Staller di non fare nulla durante tutto il giorno, secondo Nicolas il gruppo potrebbe benissimo sopravvivere senza l'ex pornodiva perché il suo contributo è praticamente nullo. Interpellato da Ilary Blasi, Vaporidis ha aggiunto: "come giocatrice le manca la volontà, preferisce sfruttare il lavoro degli altri".

Durante il faccia a faccia Ilona, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, rivolgendosi al naufrago, gli ha detto: "Sono incazzata nera con te, hai detto bugie su di me, Mi hai offesa come donna e artista, pentiti". Riferendosi alle accuse di non fare nulla per il gruppo, la Staller si è difesa dicendo "noi eravamo in due gruppi diversi, non mi hai visto quando ho pescato con Licia". La stessa Nunez, prendendo le parti di Ilona, ha confermato il suo impegno nella pesca ed in altre attività compatibili con la sua età.

Nicolas si è pentito dei toni usati, anche se continua a pensare che l'attrice faccia "il minimo sindacale". "Ti chiedo scusa - ha replicato alla Staller - le parole che ho detto, risentendole, non sono piaciute neanche a me. Io per te nutro un grande rispetto, sia come artista che come donna. Perdonami. Dal punto di vista umano, non ho nulla contro di te, come giocatrice ho detto quello che penso, anche se i toni e le parole usate sono state brutte"

In studio l'opinionista Vladimir Luxuria ha sostenuto che Ilona viene attaccata in quanto personaggio forte: "Ogni volta vi inventate una scusa per nominarla, almeno dite la verità non attaccatevi al fatto che non fa nulla. Voi la temete perché sapete che, come personaggio, è molto forte".