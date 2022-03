Isola dei Famosi 2022, Ilona Staller e Alvin positivi al Covid

L'Isola dei famosi 2022 è in emergenza Covid dopo che Ilona Staller, concorrente, e Alvin, inviato in Honduras, sono risultati positivi al virus. La notizia, diffusa da TV Blog, non è stata confermata dalla produzione. Alvin resta in Italia in attesa di negativizzarsi.

Lunedi 21 marzo parte la nuova edizione de L'isola dei famosi, la seconda condotta da Ilary Blasi, affiancata, in questa nuova avventura, da Nicola Savino e Vladimir Luxuria, nei panni di opinionisti. Quest'anno i concorrenti in partenza per l'Honduras sono ventidue, dodici di loro sono in coppia, dieci sono singoli, ma dovranno formare delle coppie sull'isola, come ha rivelato Ilary Blasi durante la sua incursione alla finale del Grande Fratello Vip 6.

Oggi, grazie a Tv Blog, apprendiamo che una concorrente è risultata positiva al Covid 19, si tratta di Ilona Staller, in arte Cicciolina: la pornostar sarebbe in attesa di nuovi test. Stessa situazione per Alvin, che quest'anno torna a vestire, per la quarta volta, il ruolo di inviato. Alberto Bonato, questo il nome all'anagrafe del conduttore, è in Italia, anche lui in attesa di negativizzarsi. Secondo queste indiscrezioni, il suo posto potrebbe essere preso, momentaneamente, da Vladimir Luxuria, la quale ha ricoperto questo ruolo nella nona edizione del reality, quella condotta da Nicola Savino su Rai 2.

Ilona Staller fa parte dei concorrenti 'singoli', inseme a Antonio Zequila, Blind, Estefania Bernal, Floriana Secondi, Jovana Djordjevic, Marco Melandri, Nicolas Vaporidis, Roberta Morise e Roger Balduino.