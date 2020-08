Ilary Blasy e Francesco Totti: il bacio passionale finisce su Instagram, il commento di lui è epico

Ilary Blasi pubblica lo scatto di un bacio passionale con Francesco Totti, ma la parte veramente epica del post è il commento dell'ex capitano della Roma. La coppia sta passando le vacanze in Costa Azzurra e nonostante i quindici anni di matrimonio non rinuncia alle romantiche effusioni acquatiche.

Francesco Totti è famoso per le sue risposte senza filtri, prima in televisione ed ora sul web, una spontaneità che hanno fatto dell'ex giocatore della nazionale azzurra uno dei personaggi più amati del suo mondo. Ilary Blasi e Francesco Totti dopo aver fatto tappa a Capri sono in vacanza in Costa Azzurra. Ieri la conduttrice ha pubblicato una foto che ha provocato la divertente reazione di Totti.

Ilary ha postato sul suo account Instagram lo scatto di un bacio appassionato nelle acque francesi. "Ilary&Francesco" con tanto di cuoricino era la semplice didascalia che accompagnava il post. Poco dopo è arrivata la divertente risposta di Totti: "Mi sembravi un piranha", ha detto alla moglie che nella foto sembra prendere l'iniziativa. Francesco ed Ilary si sono sposati nel 2005 e hanno tre figli. Ilary per amore di suo marito ha cambiato anche la fede calcistica, da laziale è diventata col tempo tifosa della Roma.