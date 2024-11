Ilary Blasi è incinta? Le foto del "pancino" confermerebbero l'arrivo di un figlio con Bastian Muller

Ilary Blasi, secondo il settimanale Diva e Donna, sarebbe incinta del quarto figlio, il primo con l'attuale compagno, l'imprenditore tedesco Bastian Muller. Nel nuovo numero della rivista ha trovato spazio quella che sarebbe la foto rivelatrice: i due ripresi in un momento di tenerezza, con lui che le tiene una mano su quello che viene già chiamato "pancino" (anche se, va detto, di pancia sporgente non sembra esserci traccia).

L'amore con Bastian Muller dopo la fine con Francesco Totti

Chi li conosce, in realtà, dice che l'idea di formare una nuova famiglia non sarebbe del tutto estranea alla coppia, che sta insieme dal 2022, da quando è stata ufficializzata la rottura con Francesco Totti, dopo 17 anni di matrimonio. E infatti il gossip su una possibile gravidanza era circolato già in estate, ma era stato poi prontamente smentito dalla forma smagliante della conduttrice e, soprattutto, dall'evidenza che, col passare delle settimane, non ci fosse nessun bebè in arrivo.

Così, mentre Francesco Totti ostenta serenità con Noemi Bocchi, ma viene travolto dallo scandalo del presunto flirt con Marialuisa Jacobelli, Ilary Blasi si gode la ritrovata serenità sentimentale accanto a Bastian Muller e, a quanto pare, pensa a un altro figlio.

Se la notizia venisse confermata, per la conduttrice, al momento senza un programma, si tratterebbe del quarto figlio, dopo Cristian, Chanel e Isabel, nati durante il matrimonio con l'ex capitano giallorosso.

A turbare quello che sarebbe un momento magico (che sarà accompagnato dall'uscita della seconda stagione di Unica, per Netflix), potrebbero arrivare solo notizie poco buone dal tribunale, dove la causa di separazione è tutt'altro che vicina all'epilogo. Qualche tempo fa i due ex coniugi si sono ritrovati davanti al giudice, senza stringersi la mano, e molto presto potrebbero essere convocati alcuni testimoni delle accuse reciproche, tra cui Noemi Bocchi e il personal trainer Cristiano Iovino.