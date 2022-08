Ilary Blasi e Francesco Totti: la villa all'Eur resta ai figli?

Ilary Blasi e Francesco Totti a settembre potrebbero decidere di lasciare la villa dell'EUR ai figli. Sarebbero i due genitori a spostarsi, ritornando nella dimora in maniera alternata, un modo per non sradicare i ragazzi dall'abitazione in cui sono cresciuti che, ricordiamo, si estende per circa 1.500 metri quadri ed è dotata di 25 stanze ed ogni comfort.

L'indiscrezione sull'accordo su cui punterebbe soprattutto Francesco Totti è stata pubblicata da Repubblica, il quotidiano afferma che "Cristian, Chanel e Isabel - i tre figli della coppia - rimarranno nella maxi-villa da 25 stanze all'Eur e a spostarsi saranno mamma Ilary e papà Francesco". Questa soluzione, permetterebbe ai ragazzi di "rimanere nella casa dove sono cresciuti."

Questa soluzione è una delle controversie che gli avvocati di Francesco ed Ilary dovranno affrontare dal prossimo settembre. Certo bisogna capire quali condizioni metterebbe Ilary Blasi che Alfonso Signorini ha descritto "più incazzata che triste". La conduttrice de L'isola dei Famosi accetterebbe di buon grado l'ingresso nella dimora familiare di Noemi Bocchi, la donna con cui Francesco l'avrebbe tradita?

Poi ci sono le questioni finanziarie, la coppia possiede una serie di società ed immobili da dividere, sembra che i due abbiano un attico all'Eurosky Tower con 36 stanze dal valore di circa 14 milioni di euro. La situazione, quindi, è molto complicata. Certo lasciare la villa ai figli sarebbe un primo passo verso una risoluzione pacifica del conflitto, l'immobile si estende per circa 1.500 metri quadri con campi da calcio e da calcetto, campo da padel e persino un cinema. Insomma, i due potrebbero decidere di vivere sotto lo stesso tetto senza mai incontrarsi, dividendosi le 25 stanze della villa.

Nel frattempo si è conclusa con un lieto fine l'ultima disavventura di Ilary Blasi dalla: Croazia aveva saputo che il suo gatto Sphynx si era smarrito sul lungomare sabaudo. Poi, dopo l'appello sui social, la notizia del ritrovamento: "Grazie a tutti, Alfio è stato trovato, in particolare voglio ringraziare la dottoressa Sangiorgio e la signora Alessandra", ha scritto Ilary Blasi nelle storie di Instagram.