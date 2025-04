Ilary Blasi e Francesco Totti, divorzio complicato: Cristiano Iovino conferma la relazione con la conduttrice

Il divorzio tra Ilary Blasi e Totti si complica: per la prima volta infatti, in aula ha testimoniato Cristiano Iovino. Il personal trainer ha confermato la relazione con la conduttrice.

Ieri si è svolta l'udienza per la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti: per la prima volta in Tribunale si è presentato a testimoniare Cristiano Iovino, personal trainer finito al centro del gossip per la presunta relazione con la Blasi. Una liason che la conduttrice ha sempre smentito ma che ieri, al contrario, lo stesso Iovino ha confermato.

Cristiano Iovino in tribunale: la relazione con Ilary Blasi

Cristiano Iovino

Per la prima volta infatti, Cristiano Iovino si è presentato in aula: lo ha fatto in un momento cruciale per la causa di separazione, giunta ormai a una fase cruciale. È stato il giudice a convocarlo, ma in passato Iovino aveva evitato di presentarsi, giustificando la sua assenza con motivazioni che il giudice aveva ritenuto valide. Ora invece, la sua testimonianza potrebbe sparigliare le carte in tavola e cambiare l'esito della causa di divorzio.

L'intervista di Iovino: una "relazione intima"

Cristiano Iovino ha così confermato quello che aveva già dichiarato in un'intervista a gennaio 2024: tra lui e Ilary Blasi ci sarebbe stata una relazione, non una semplice conoscenza. In quell'occasione Iovino aveva parlato di "frequentazione intima", raccontando che si erano conosciuti nel 2020 via social, e poi incontrati a una mostra di Bansky a Roma.

Sempre secondo la sua versione, la relazione sarebbe poi proseguita con vari incontri nella sua abitazione e nel negozio di Alessia Soldani. Iovino ha poi aggiunto che, ai tempi, la Blasi gli aveva lasciato intendere che la relazione con Totti fosse al capolinea.

Unica di Netflix: la versione di Ilary Blasi

Ilary Blasi

Dal canto suo, Ilary Blasi non ha mai confermato questa versione. Nel documentario Netflix Unica, di cui è protagonista, la Blasi ha invece parlato di una semplice conoscenza: Iovino era l'uomo con cui avrebbe preso un caffè, accompagnando un'amica. Un caffè che, inspiegabilmente, avrebbe fatto però andare Totti su tutte le furie.

Ricordiamo anche che, in seguito, Iovino sarebbe finito al centro delle cronache per il pestaggioin cui è spuntato il nome di Fedez: la denuncia per rissa si è poi conclusa con un accordo tra i due.