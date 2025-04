The Couple, Signorini ironizza con Ilary Blasi: "Il montepremi? Tu che te ne fai, ti vendi due Rolex"

Ieri sera, durante la finale del Grande Fratello, in studio è arrivata Ilary Blasi a raccogliere il testimone del lunedì sera. La Blasi infatti, dal prossimo lunedì 7 aprile sarà alla guida di The Couple, il nuovo reality di Canale 5. Nell'introdurre il programma, è stata protagonista di un momento di ironia, insieme a Signorini che ha fatto riferimento ai famosi Rolex di casa Totti.

Ilary Blasi annuncia The Couple alla finale del Grande Fratello

Alfonso Signorini durante la finale del Grande Fratello

Come suo solito Ilary Blasi è entrata in studio ironizzando sulla trasmissione e prendendo in giro il conduttore per la durata mostruosa del programma, dicendo che finalmente è arrivata la liberazione di Signorini, ma anche la liberazione "da" Signorini per il pubblico. "Ma la chiudiamo questa pratica?", gli ha chiesto scherzando.

Ilary Blasi

Poi si è passati all'annuncio: otto coppie di concorrenti, ma senza anticipare troppo, tanto che la stessa Blasi ha detto di stare ancora studiando. Ha però confermato il montepremi di un milione di euro, tanto che lo stesso Signorini se ne è meravigliato. A quel punto la Blasi gli ha chiesto con chi parteciperebbe lui: "Io in realtà avevo pensato a te, con chi lo faresti?". "Con chiunque, basta che mi porto a casa il bottino", ha risposto allora Signorini. "Ma non ti bastano mai. Senti... io ho iniziato a smontare il camerino", ha risposto la Blasi. E qui è arrivata la stoccata di Signorini: "Vabbè ma tu per un milione di euro che te ne fai? Te vendi du Rolex", riferendosi sia alla ricchezza della Blasi che al famoso contenzioso dei Rolex che aveva animato il gossip dopo la separazione Blasi-Totti.