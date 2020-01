Ilary Blasi a Che tempo che fa: “Francesco vuole il quarto figlio? Lo faccia con un’altra”

Ilary Blasi ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa ha parlato del suo rapporto con Francesco Totti raccontando alcuni aneddoti che hanno divertito il pubblico in studio e a casa

Ilary Blasi torna da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', dove anni fa annunciò di essere in attesa del suo primogenito, quel Christian che oggi ha quindici anni. Il conduttore ligure subito ha provato a strapparle un nuovo scoop ricordando che Francesco Totti ha spesso parlato di un quarto figlio: "Francesco dice tante cose, poi decido io. Credo che tre sia il numero perfetto. Se proprio vuole lo fa con un'altra", ha detto sorridendo l'ex conduttrice de Le Iene.

Parlando del suo rapporto con l'ex capitano della Roma Ilary ha detto: "È umiliante stare con uno come Francesco Totti: non vieni calcolata, sei inesistente. Cercano tutti lui". E per rafforzare il concetto aggiunge: "Mentre venivo qua, mi ha chiamato una persona: 'Ilary sono Mattia! Salutami Francesco'. Ma me ne sono fatta una ragione" conclude divertita, e quando le viene chiesto cosa fa in casa il "pupone" dice: "Se gli chiedi qualcosa fa, ma di sua spontanea volontà poco o niente".

Ilary ha poi rivelato che vorrebbe fare il grande salto e passare al grande schermo ma candidamente ammette: "Certo che vorrei fare cinema, ma non mi chiama nessuno quindi il problema non si pone".