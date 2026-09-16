Ilary Blasi, la frase su Alex Belli prima del GF Vip spiazza tutti: "La chimica è chimica"

Ilary Blasi racconta il momento che sta vivendo tra le nozze con Bastian Muller e il ritorno al Grande Fratello Vip, commentando il cast e la celebre chimica artistica di Alex Belli.

Ilary Blasi si prepara a vivere una nuova fase della sua vita, tra il matrimonio con Bastian Muller e il ritorno al Grande Fratello Vip. Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice ha parlato delle nozze, dei cambiamenti che ha vissuto negli ultimi anni e del suo rapporto con la televisione. Spazio anche al reality e al nuovo cast, con alcune dichiarazioni destinate a far discutere.

Ilary Blasi parla del Grande Fratello Vip e del cast

Nel corso dell'intervista, Ilary Blasi ha commentato il nuovo cast del Grande Fratello Vip, che comprende nomi come Alex Belli, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Jonathan Kashanian e Carmen Di Pietro. La conduttrice non nasconde di apprezzare i personaggi più imprevedibili e sopra le righe: "A me i matti piacciono, se non sono pazzi non li voglio". Poi, con la consueta ironia, aggiunge: "Tutto sommato, mi sa che sono matta pure io".

Proprio parlando di Alex Belli, arriva una delle dichiarazioni più curiose dell'intervista. A Ilary viene ricordata la celebre "chimica artistica" raccontata dall'attore durante la sua esperienza televisiva con Soleil Sorge. La risposta della conduttrice è molto diretta: "La chimica è chimica, altro che artistica, non puoi mascherarla da qualcos'altro".

Alex Belli

Blasi spiega che, quando scatta quella particolare sensazione tra due persone, non avrebbe senso distinguere tra una componente artistica, mentale o sessuale: "Chiamiamola come vuoi, ma è chimica".

Il matrimonio con Bastian Muller e il nuovo momento di Ilary Blasi

Pochi giorni dopo il matrimonio con Bastian Muller, Ilary Blasi ha raccontato anche il significato che attribuisce alle nozze. Per la conduttrice non si tratta soltanto di una cerimonia, ma dell'idea di costruire qualcosa insieme: "Mi piaceva l'idea del matrimonio, di questa unione che è un progetto, è qualcosa in più".

Parlando degli ultimi anni, Blasi ha spiegato di sentirsi ancora profondamente se stessa, pur riconoscendo il percorso di crescita e maturazione: "Mi sento sempre la Ilary che conosco, con il mio carattere e con il modo di vedere la vita che avevo a vent'anni".

Ilary Blasi e Bastian Muller

La conduttrice ha poi definito la vita e il lavoro come un continuo "up and down", fatto di momenti più semplici e altri più complicati. Anche la televisione, secondo Blasi, è caratterizzata da alti e bassi: "Ci sta che ci sia il periodo in cui lavori di più, il periodo in cui lavori di meno".

Tra le sue certezze c'è anche l'ironia. "Amo ridere, amo scherzare, amo le prese in giro", racconta, spiegando come l'ironia possa diventare anche una forma per affrontare situazioni difficili.

E sulla vita aggiunge una frase che sintetizza bene il suo approccio al futuro: "Se vuoi far ridere Dio, raccontagli i tuoi piani". Per Blasi, infatti, "la vita è come un reality" e a un certo punto bisogna anche "lasciare andare e aspettare".