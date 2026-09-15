Grande Fratello Vip, il regolamento cambia tutto: ecco quando finirà la nuova edizione

Il regolamento del Grande Fratello Vip indica la finale per il 1° dicembre dopo circa 11 settimane di gioco e svela le nuove modalità di televoto, eliminazione e possibile rientro dei concorrenti

Il Grande Fratello Vip si prepara a tornare su Canale 5 con una nuova edizione che, almeno secondo quanto indicato dal regolamento, avrà una durata decisamente più contenuta rispetto alla precedente. Il reality prenderà il via il 17 settembre 2026 e ha già una data fissata per ultima puntata.

La finale, secondo quanto riportato nel regolamento ufficiale del televoto, è attualmente fissata per martedì 1° dicembre 2026. Una programmazione che porta quindi l'edizione a una durata di circa 11 settimane, più breve rispetto alla precedente, che si era protratta per circa dieci mesi.

Il riferimento alle date contenuto nel regolamento, però, lascia spazio anche a una possibile evoluzione del programma. In caso di ottimi ascolti e di un forte riscontro da parte del pubblico, infatti, non è da escludere che la produzione possa valutare un eventuale prolungamento della stagione, come già accaduto in passato con il reality. Al momento, tuttavia, la data del 1° dicembre resta quella indicata ufficialmente per la finale.

Alex Belli

Televoto ed eliminazioni: cosa prevede il regolamento

Il nuovo regolamento conferma il ruolo centrale del pubblico nelle dinamiche del gioco. Il televoto potrà essere utilizzato per determinare il destino dei concorrenti, dalle eliminazioni alla scelta del preferito, fino alla selezione di eventuali nuovi ingressi e, nella fase conclusiva, alla proclamazione del vincitore.

Non tutte le eliminazioni, però, passeranno necessariamente dal pubblico. Il regolamento specifica infatti che i concorrenti potranno essere eliminati anche direttamente attraverso il voto degli abitanti della Casa.

Sono inoltre previste diverse tipologie di televoto. Alcune votazioni potranno aprirsi durante una puntata e concludersi nell'appuntamento successivo, mentre altre potrebbero svolgersi interamente durante una singola serata di prime time. Non è esclusa nemmeno la possibilità di televoti durante le strisce quotidiane del programma. In questi casi, la produzione comunicherà di volta in volta le modalità di voto, gli orari di apertura e quelli di chiusura.

Tra le novità contemplate dal regolamento c'è anche il possibile ritorno del meccanismo denominato "Biglietto di Ritorno". Attraverso un'estrazione casuale, a uno dei concorrenti potrebbe essere assegnato questo speciale vantaggio. In caso di successiva eliminazione attraverso le votazioni interne o il televoto, il concorrente in possesso del Biglietto di Ritorno avrebbe la possibilità di rientrare direttamente nella Casa. Un meccanismo che potrebbe quindi rimettere in gioco un concorrente già eliminato e modificare gli equilibri all'interno del gruppo.

Il cast e la squadra del programma

Al timone di questa nuova edizione ci sarà Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nel cast dei concorrenti annunciati figurano:

Alessandro Roncaccia

Alessandro Varsi

Alex Belli

Andreas Muller

Carmen Di Pietro

Giancarlo Danto

Giacomo Gallani

Giulia Provvedi

Guendalina Tavassi

Jonathan Kashanian

Marina La Rosa

Megan Ria

Michelle Masullo

Moreno Morello

Piera Meloni

Simone Annicchiarico

Valeria Marini

Un gruppo composto da volti già conosciuti dal pubblico televisivo e da personalità provenienti da mondi diversi dello spettacolo.

Oggi l'Open House e i primi ingressi

Intanto, oggi è previsto un appuntamento speciale con l'Open House, durante il quale il pubblico potrà assistere all'ingresso di quattro concorrenti nella Casa. Le loro identità, almeno inizialmente, non sono state rivelate. I nuovi ingressi entreranno direttamente negli ambienti del Grande Fratello, sotto l'occhio costante delle telecamere di Mediaset Infinity, dando così il via alle prime dinamiche della nuova edizione.

Con una durata inizialmente fissata a circa undici settimane, nuovi meccanismi di televoto e la possibilità del Biglietto di Ritorno, il Grande Fratello Vip si prepara dunque a una stagione più concentrata rispetto al passato. Resta da capire se il pubblico premierà il nuovo corso del reality e se, in caso di ascolti particolarmente positivi, la produzione deciderà di allungare il percorso oltre la finale attualmente prevista per il 1° dicembre.