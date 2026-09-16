GF Vip, Carmen Di Pietro e la protesi esplosa in aereo: "Chiamai Malgioglio"

L'Open House del Grande Fratello Vip riporta alla memoria l'episodio del 1997 quando Carmen Di Pietro ebbe un problema alla protesi durante un volo per Madrid e fu costretta a rientrare in Italia.

Ieri, 15 settembre, quattro concorrenti sono entrati nella Casa del Grande Fratello Vip, dando vita all'Open House che di fatto segna l'inizio del reality show. Insieme a Carmen Di Pietro hanno fatto il loro ingresso Jonathan Kashanian, Alessandro Varsi e Piera Meloni. Proprio durante i primi momenti nella Casa, Carmen Di Pietro ha ricordato uno degli episodi più curiosi della sua vita, quello del 1997 quando una protesi al seno si ruppe durante un volo diretto in Spagna.

A riportare l'episodio alla memoria è stato anche Jonathan Kashanian, che ha ricordato di essere stato bambino all'epoca e di aver sentito parlare della vicenda sui giornali.

Grande Fratello Vip: Carmen Di Pietro e la protesi esplosa in aereo

Carmen ha raccontato che nel 1997 era diretta in Spagna per una serata a Telecinco. In quel periodo si esibiva per diverse emittenti spagnole, tra cui anche Antena 3, accompagnata da ballerini. Durante il volo, mentre era tranquillamente seduta a leggere Topolino, ha improvvisamente avvertito qualcosa: "poi all'improvviso mi sono sentita... boom! E niente, vado in bagno e dico: 'Mi è scoppiato un seno'".

Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Alessandro Varsi e Piera Meloni

La protesi, ha spiegato Carmen, aveva fatto "boom" all'interno. Dall'esterno non era fuoriuscito nulla, ma il seno destro era semplicemente sceso rispetto all'altro: "da fuori non si vedeva nulla, era solo caduto quel seno rispetto all'altro, non è uscito nulla fuori", ha raccontato.

Quando è entrata in bagno e ha alzato la maglietta, Carmen ha visto chiaramente la differenza: "vedo questo seno destro giù. E ho tirato un urlo. Un urlo alla Tarzan". La showgirl ha spiegato di essersi spaventata anche perché davanti allo specchio ha potuto vedere immediatamente cosa era successo.

Dopo l'urlo è intervenuta l'hostess, che le ha chiesto se fosse tutto a posto. Carmen ha risposto di no e l'ha fatta entrare nel bagno. Anche l'assistente di volo si sarebbe spaventata e, a quel punto, sarebbe andata a parlare con il comandante.

Il viaggio a Madrid e la telefonata a Malgioglio

Alla fine l'aereo è atterrato a Madrid. Carmen, preoccupata per l'imprevisto e consapevole di non poter partecipare alla serata prevista, ha deciso di avvisare Cristiano Malgioglio: "Io ho chiamato Cristiano Malgioglio e gli ho detto: 'Avverti subito Telecinco, perché io non posso andare a lavorare, perché mi è scoppiato un seno in aereo, capisci?'".

Secondo il racconto di Carmen, Malgioglio le avrebbe risposto di andare comunque in televisione. Lei, però, non gli diede ascolto e decise di rientrare in Italia, dirigendosi a Roma. L'episodio, ha sottolineato Carmen, può oggi essere raccontato anche con ironia, ma in quel momento fu tutt'altro che divertente.

L'intervento dopo la rottura della protesi

Carmen ha poi chiarito cosa accadde dal punto di vista medico. La protesi si era rotta e il seno era quindi sceso. Dopo il rientro fu sottoposta a un nuovo intervento: "mi hanno dovuta operare nuovamente. Ho subito un intervento d'urgenza e poi sono tornata come prima".

Nel ricordare la vicenda, Carmen ha anche fatto una precisazione sulle protesi utilizzate all'epoca, spiegando che erano differenti rispetto a quelle disponibili oggi: "le protesi di una volta non sono le protesi di oggi. Ora è tutto molto diverso". L'Open House del Grande Fratello Vip riporta alla memoria l'episodio del 1997 quando Carmen Di Pietro ebbe un problema alla protesi durante un volo per Madrid e fu costretta a rientrare in Italia.