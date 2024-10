"Presto cadrà la tua maschera". Duro scontro al Grande Fratello tra Iago e Lorenzo

Il Grande Fratello è teatro di incontri, scontri ma anche (e soprattutto) di liti furibonde. E l'edizione che è tutt'ora in onda su Canale 5 non è da meno. Durante il daytime, infatti, il pubblico ha assistito a uno scambio di battute piuttosto infuocato tra Iago Garcia - attore spagnolo - e Lorenzo Spolverato - modello -. Tra i due è noto che non scorre buon sangue. Fin da quando sono entrati nella Casa non hanno mai legato e hanno sempre litigato senza un motivo apparente. Nella puntata che è andata in onda il 3 ottobre in prima serata, è lo stesso Alfonso Signorini che cerca di venire a capo della questione. Li "chiama a rapporto" e, finalmente, si scioglie il nodo alla questione con una sonora litigata che ha lasciato sconvolti sia il pubblico in studio che quello dei social.

Iago e Lorenzo: al Grande Fratello "cadono" le maschere

Lo scontro fa intuire che a essere incompatibili sono proprio i caratteri dei due concorrenti. Iago accusa Lorenzo di avere un atteggiamento troppo supponente e che prende in giro le donne del reality, Lorenzo invece si scaglia contro Iago perché lo ha trovato aggressivo nei suoi riguardi. "La mia filosofia è che per mantenersi dritti, bisogna essere flessibili. Io lo sono, non sto qua per giocare e uscire nelle clip. Non sto qua a portare la peggior parte di me stesso quando ricevo una critica. Invece questa persona quando riceve una critica, reagisce con aggressività", afferma a gran voce Lorenzo nel confronto in diretta. "Lui ha un atteggiamento aggressivo che dovrebbe controllare. Dovrebbe riflettere sulla sua attitudine. Anche quando parla con le donne ha questo atteggiamento".

Ovviamente, non tarda la risposta di Iago. "Non dirmi cosa devo dire io, ho un lungo percorso di vita e ho sempre rispettato te", tuona l'attore spagnolo. "Non penso che tu sia sincero, non lo sei neanche con le donne della casa. Stai giocando. Non mi piace chi parla alle spalle". La conversazione è andata per lunghe tanto è vero che Iago e Lorenzo hanno calmato gli animi solo con l'intervento di Beatrice Luzzi, la quale ha cercato di mettere un punto fermo alla lite. I due hanno deposto le armi, per il momento, ma di sicuro la questione non sarà finita qui.