Il viaggio di Shuna: il manga di Hayao Miyazaki in Italia con Bao Publishing

Con un post sui suoi canali social, Bao Publishing ha annunciato che molto presto pubblicherà Il viaggio di Shuna, il nuovo manga scritto e disegnato da Hayao Miyazaki.

"Siamo immensamente fieri di annunciarvi che a ottobre la linea Aiken di BAO Publishing si arricchirà di un volume molto prezioso: Il viaggio di Shuna, un manga scritto e disegnato dal maestro Hayao Miyazaki. In questi giorni tutto il team Aiken ci sta lavorando con una cura estrema, perché vogliamo che questo libro vi trasmetta la sua meraviglia fin dal primo sguardo, fin dalla prima volta in cui lo toccherete".

Come noto, il maestro giapponese tornerà alla regia con il suo nuovissimo film per lo Studio Ghibli, How Do You Live?, che arriverà nei cinema giapponesi a luglio senza anticipazioni né trailer, per poi essere distribuito nel resto del mondo.

Per Bao Publishing, inoltre, questo è un momento davvero intenso dato che il suo autore di punta, Zerocalcare, sta per debuttare con la sua seconda serie animata su Netflix, Questo mondo non mi renderà cattivo, in arrivo il 9 giugno sulla piattaforma.