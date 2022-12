Hayao Miyazaki: svelata la data di uscita in Giappone di How Do You Live, il suo nuovo film

Studio Ghibli ha svelato la data di uscita in Giappone del film How Do You Live, il nuovo progetto diretto dal regista Hayao Miyazaki.

Lo studio Ghibli ha annunciato la data di uscita nelle sale giapponesi di How Do You Live, il nuovo film diretto da Hayao Miyazaki: l'appuntamento per i fan è stato fissato per il 14 luglio 2023.

Il maestro dell'animazione è tornato alla guida di un lungometraggio per la prima volta dopo una pausa lunga 10 anni, iniziata dopo il progetto ispirato alla vita dell'aviatore Jiro Horikoshi.

Per ora non sono stati svelati molti dettagli riguardanti How Do You Live, titolo ancora provvisorio, tuttavia Hayao Miyazaki aveva dichiarato che il film si ispira al libro scritto nel 1937 da Genzaburo Yoshiro.

Tra le pagine si racconta la storia di un teenager di Tokyo che si trasferisce a vivere con lo zio dopo la morte del padre.

Toshio Suzuki, co-fondatore dello Studio Ghibli, e produttore del lungometraggio, aveva anticipato che si tratta di un progetto molto ambizioso e di un fantasy su larga scala. Miyazaki, che aveva annunciato l'addio alla regia cinematografica, sembra ami particolarmente l'opera letteraria alla base del lungometraggio e abbia deciso di ricominciare a lavorare proprio per poter firmarne l'adattamento, nonostante avesse annunciato il ritiro dal mondo del cinema.