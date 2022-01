Il viaggio delle ragazze 2: il sequel verrà realizzato, la conferma dal produttore

Il viaggio delle ragazze 2 verrà realizzato: il produttore Will Packer ha confermato che il sequel verrà girato e considera il progetto perfetto per il mondo post-pandemico.

La notizia è stata svelata durante la trasmissione televisiva Good Morning America nella mattinata di oggi.

La commedia Il viaggio delle ragazze aveva debuttato nel 2017 e aveva come protagonista Regina Hall, Jada Pinkett Smith, Queen Latifah e Tiffany Haddish. Will Packer ha confermato che ha parlato con il cast e il regista Malcolm D. Lee del sequel.

Il produttore ha spiegato: "Non possiamo usare tutti a nostro favore un viaggio post-pandemico? Penso che il momento sia proprio giusto ed è qualcosa che vi dirò proprio qui: Il viaggio delle ragazze 2, il sequel, sta per arrivare".

Packer ha ribadito: "Siamo assolutamente nelle prime fasi di sviluppo, le ragazze sono coinvolte e ho da poco parlato con il regista". Packer ha quindi sottolineato che bisogna capire la destinazione della nuova avventura e cosa accadrà alle protagoniste.

Il viaggio delle ragazze aveva incasssato ben 140 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 19 milioni. Al centro della trama c'erano quattro amice che partivano con destinazione New Orleans. La sceneggiatura era firmata da Kenya Barrias e Tracy Oliver.