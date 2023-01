Il viaggio delle ragazze 2: svelata l'ambientazione degli eventi al centro del sequel

Il viaggio delle ragazze 2 verrà realizzato e Tracy Oliver, che ha co-sceneggiato la prima esilarante disavventura delle protagoniste, ha condiviso i primi aggiornamenti sul progetto. Durante un evento del Sundance Film Festival c'è stata infatti la possibilità di scoprire dove saranno ambientati gli eventi del sequel.

Tracy Oliver, rispondendo alle domande relative al secondo capitolo della commedia Il viaggio delle ragazze, ha dichiarato: "Posso dire ufficialmente che verrà realizzato". Per la gioia dei fan, scherzando sul fatto che il produttore Will Packer potrebbe reagire in modo negativo, ha poi aggiunto: "Potrebbe uccidermi per averlo detto, stiamo progettando di ambientarlo in Ghana".

Shoniqua Shandai, che fa parte del cast della serie Harlem, ha quindi urlato "Afrochella!", portando alla conferma da parte di Oliver che le protagoniste compieranno un viaggio per partecipare al festival musicale che ha visto, in passato, star della musica come Beyonce.

La sceneggiatrice e produttrice non ha però rivelato quando potrebbero iniziare le riprese del sequel che vedrà nuovamente protagoniste Regina Hall, Queen Latifah, Jada Pinkett Smith e Tiffany Haddish.

Il primo film, co-sceneggiato da Kenya Barris, ha incassato ben 140 milioni i dollari a fronte di un budget di soli 16 milioni.