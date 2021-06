Il Trono di Spade: Tyrion Lannister al primo posto di una bizzarra classifica HBO

Tyrion Lannister de Il Trono di Spade è in cima alle preferenze dei fan tra i personaggi HBO in un curioso sondaggio a tema conviviale.

La maggior parte dei fan HBO vorrebbe condividere un pranzo con Tyrion Lannister de Il Trono di Spade. Questo è il risultato di un curioso sondaggio sui personaggi delle serie trasmesse dal network. Del resto, come il protagonista di Midnight in Paris, anche voi avrete immaginato più volte di condividere una giornata con i vostri personaggi preferiti. Chi non sognerebbe di avventurarsi in compagnia di Indiana Jones, di indagare con Rust Cohle e di fare un giro a Hogwarts insieme ad Harry Potter?

Recentemente, Tyrion Lannister si è trasformato in trend topic su Twitter perché i fan della rete statunitense HBO si sono interrogati sul personaggio con cui preferirebbero condividere un pranzo. Tutto è nato da un quesito posto da HBO stessa, che ha chiesto di esprimere un massimo di tre preferenze. Un utente ha risposto nominando Lafayette Reynolds di True Blood, Renata Klein di Big Little Lies e proprio Tyrion Lannister de Il trono di spade.

Un altro, invece, ha nominato Kenny Powers di Eastbound & Down, Ari Gold di Entourage e nuovamente Lannister. L'utente, poi, ha definito questo ipotetico pranzo come "Il più divertente di tutti i tempi".

Una fan di HBO, ha tirato in ballo qualche altro personaggio e ha risposto così al sondaggio: "Oh, direi decisamente Rust Cohle, Kendall Roy e Tyrion Lannister. Mi piacerebbe trascorrere un pranzo alle prese con dissertazioni filosofiche".

Un utente, poi, è andato oltre e ha scritto: "Tyrion Lannister, Paulie Gualtieri e Leon Black. Consumeremmo tantissimo vino e trascorreremmo il tempo a ridere. Per quanto riguarda il pranzo, invece, mangeremmo pere caramellate al vino, patatine croccanti, merluzzetti fritti e cappone imbottito di cipolle e funghi. Come dessert, prenderemmo dei cannoli". Un altro utente ha scelto Tyrion Lannister, Kenny Powers ed Erlich Bachman e ha sottolineato la presenza fluviale di alcool.

Aunt Padawan non si è stupita più di tanto della presenza di Tyrion Lannister in trend topic e ha dichiarato: "Tyrion Lannister in trend topic? Beh, per forza! Amerei pranzare e parlare di politica con lui, Eric Northman e Amalia True/Zephyr Navine". Ad aver trovato posto tra le scelte di altri utenti sono stati anche Tony Soprano, Samantha di Sex and the City e Mr. Big. Come sottolineato da Movie Web, per la sua interpretazione di Tyrion Lannister, Peter Dinklage ha vinto quattro Emmy Award e un Golden Globe. Recentemente, l'attore ha recitato nel thriller I Care a Lot insieme a Rosamund Pike e sarà il protagonista di Cyrano, il nuovo film di Joe Wright.