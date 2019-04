Il Trono di Spade su Twitter: i numeri e i record della serie

Il Trono di Spade è alle porte e Twitter ha rilasciato un comunicato ricco di curiosità, record e altri fatti interessanti riguardo l'andamento 'social' della serie HBO.

Mancano ormai pochi giorni all'ultima stagione di Il trono di spade, la serie televisiva americana che è stata twittata circa 200 milioni di volte. Per celebrare le scorse 7 stagioni, Twitter ha raccolto diversi momenti e fatti più divertenti accaduti online. Ad esempio i giorni in cui Game of Thrones è stato menzionato più volte su Twitter sono stati il 27 agosto 2017 - Il drago e il lupo, il 24 aprile 2016 - La donna rossa, il 16 luglio 2017 - Roccia del drago, il 26 giugno 2016 - I venti dell'inverno, il 20 agosto 2017 - Oltre la barriera, il 19 giugno 2016 - La battaglia dei bastardi, il 5 marzo 2019 - lancio del trailer della stagione 8, il 7 agosto 2017 - Spoglie di guerra, il 14 giugno 2015 - Madre misericordiosa, il 12 aprile 2015 - Guerre imminenti.

Il Trono di Spade 8: Jorah e Daenerys in una foto dell'ultima stagione

I paesi che hanno twittato il maggior numero di volte Game of Thrones sono, in ordine, Stati Uniti, Brasile, Gran Bretagna, Spagna e Francia. I personaggi più twittati, invece, sono Jon Snow (Kit Harington), Daenerys (Emilia Clarke), Arya Stark (Maisie Williams), Tyrion Lannister (Peter Dinklage) e Cersei Lannister (Lena Headey). I 5 episodi più twittati di tutti i tempi sono Il drago e il lupo (7x07), Roccia del drago (7x01), Oltre la barriera (7x06), I venti dell'inverno (6x10) e Spoglie di guerra (7x04). La settima stagione è stata in assoluto la più twittata, con circa 23 milioni di tweet.

Nel 2019, anche se Il trono di spade ancora deve iniziare, ma già ci sono stati 15 milioni di tweet sullo show HBO, i giorni in cui c'è stato più "traffico" sono stati il 5 marzo 2019 (rilascio del trailer ufficiale dell'ottava stagione), il 14 gennaio 2019 (l'annuncio della data della premiere) e il 3 aprile 2019 (il giorno della premiere a New York).