Il Trono di Spade: il trailer di The Last Watch, il documentario d'addio a Westeros

Le lacrime di Kit Harington aprono il trailer di The Last Watch, il documentario su Il Trono di Spade che andrà in onda il 26 maggio.

Il Trono di Spade si concluderà domenica notte ma HBO ha ancora in serbo un' ultima freccia al cuore dei fan, come dimostra il trailer diffuso da poche ore: si tratta di The Last Watch, il documentario di 2 ore che chiuderà definitivamente la serie e verrà trasmesso il 26 maggio, a una settimana dal gran finale.

È stata Jeanie Finlay a dirigere Game of Thrones: The Last Watch, che HBO ha descritto come un modo per scavare nel fango e nel sangue visti sullo schermo per svelare le lacrime e i trionfi di chi è stato coinvolto in questa sfida fin dal primo istante. "Molto di più che un documentario" recita la nota diffusa dal network "questa è una storia divertente e straziante, raccontata con arguzia e intimità, sui piaceri dolci e amari del creare un mondo ma nel dovergli addio prima o poi".

Ecco il trailer di The Last Watch:

E a proposito di strazio e piacere dolce e amaro, in apertura ci sono subito le lacrime di Kit Harington davanti all'ultimo copione e all'ultima lettura di gruppo. Non mancano naturalmente gli showrunner Benioff e Weiss: "Eccoci all'ultima lettura, è come guardarsi intorno e vedere una famiglia". E non possono mancare neppure coloro che, lontani dal clamore, hanno lavorato instancabilmente giorno e notte per rendere possibile che Il trono di spade diventasse il successo che è stato: artigiani, addetti alle luci, costumisti, truccatori e, non da ultimo, alcuni dei registi che si sono avvicendati nel corso di 8 stagioni.

Sarà un modo più dolce e più lento per dire addio allo show dei record, dopo che già l'episodio The Bells (qui la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x05) ci ha costretti a salutare per sempre altri tra i personaggi più amati.