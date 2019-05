Il Trono di Spade: The Last Watch, il documentario in onda su Sky Atlantic il 3 giugno

Il Trono di Spade: The Last Watch è il documentario girato da HBO sul set della stagione 8 che andrà in onda lunedì 3 giugno su Sky Atlantic.

Il Trono di Spade: The Last Watch andrà in onda su Sky Atlantic lunedì 3 giugno alle 21:15, a due settimane dalla conclusione ufficiale della serie di HBO, e a una settimana dalla fine della versione doppiata in italiano.

Che cos'è: Il Trono di Spade: The Last Watch è il documentario della durata di 2 ore che HBO ha realizzato durante la lavorazione dell'ottava e ultima stagione. Gli spettatori potranno così avere accesso per la prima volta alla lettura dei copioni alla presenza di attori e showrunner, potranno andare dietro le quinte e ascoltare le interviste esclusive agli addetti ai lavori. The Last Watch è un viaggio nei momenti più emozionanti ma anche più divertenti durante la produzione dei 6 ultimi episodi nella storia dello show.

Come avranno reagito Maisie Williams e Isaac Hempstead-Wright, per esempio, alla rivelazione che sarebbe stata proprio Arya a uccidere il Re della Notte? Quello che invece abbiamo già scoperto sono le lacrime di Kit Harington non solo alla scoperta della tragica morte di Daenerys voluta proprio dal suo amato Jon Snow, ma anche al momento dei saluti e del commiato da Jon una volta girata l'ultima scena di sempre, dopo 8 anni di avventure oltre la Barriera o a dorsi di drago.

Dove guardarlo: il documentario Il Trono di Spade: The Last Watch andrà in onda lunedì 3 giugno alle 21:15 su Sky Atlantic. Per chi preferisce lo streaming, lo speciale di 2 ore sarà disponibile su Sky Go e Sky On Demand sia lunedì sera che nei giorni successivi.