Il Trono di Spade: in fase di sviluppo due serie animate spinoff

L'universo della serie Il Trono di Spade potrebbe espandersi con due nuove serie animate in fase di sviluppo per HBO Max.

L'universo televisivo legato a Il Trono di Spade, dopo House of the Dragon, potrebbe espandersi grazie a due serie animate attualmente in fase di sviluppo. HBO Max sarebbe infatti al lavoro sui progetti che si aggiungono a un altro che sta venendo delineato per la piattaforma di streaming da gennaio.

Una delle nuove serie animate spinoff di Il Trono di Spade dovrebbe essere ambientata, secondo le fonti di The Hollywood Reporter, a Yi Ti, regione del Continente Orientale situata a est di Qarth e delle Montagne delle Ossa. Nelle opere di George R.R. Martin si rivela che gli abitanti hanno gli occhi chiari e indossano cappelli con code di scimmia. L'area è inoltre dominata da un Dio-Imperatore. Lo scrittore si era ispirato all'impero cinese e tra le pagine di House of the Dragon si ricorda come Lord Corlys Velaryon avesse compiuto un viaggio proprio nell'area. Lo show animato potrebbe quindi forse essere ideato come spinoff del prequel della serie Il Trono di Spade in arrivo sugli schermi nel 2022.

HBO, inoltre, avrebbe rinunciato alla produzione e allo sviluppo di Flea Bottom, la serie live-action dedicata al Fondo delle Pulci, ovvero l'area di Approdo del Re dove lavorano e vivono molte persone povere, criminali e truffatori.