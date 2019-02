Il Trono di Spade: svelato l'orribile destino di uno dei personaggi più teneri!

Francesco Bellu

Il mondo de Il trono di spade è crudele con tutti e non fa sconti a nessuno. Si vince o si muore, parafrasando il motto più in voga tra le lande di Westeros. E questo vale pure per gli animali, anche se sono estremamente carini e graziosi. Come Ser Pounce, il gatto che Tommen ha ricevuto come regalo di nozze da Margaery Tyrell e che si intrufola tra loro durante la loro prima notte d'amore. Bene, anche lui ha fatto una brutta fine, anzi orribile, come rimarcano gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss: è stato ucciso da Cersei!

A quanto pare, Cersei "Odiava il nome Ser Pounce così tanto che non poteva permettergli di sopravvivere. Quindi ha ordinato la sua esecuzione più diabolica. La morte di Ser Pounce è stata così orribile che non abbiamo nemmeno potuto mandarla in onda", raccontano su Entertainment Weekley, David Benioff e D.B. Weiss. In effetti, in caso contrario, non sarebbe coerente con il suo personaggio, senza contare che vedere il piccolo felino aggirarsi tra i corridoi della Fortezza Rossa potrebbe ricordarle suo figlio, morto suicida dopo che aveva visto saltare in aria la sua sposa, nel finale fuoco e fiamme della sesta stagione. Quindi mettiamoci il cuore in pace, non lo vedremo mai più nei prossimi episodi de Il trono di spade, nemmeno un cameo. Il gatto poi, come rimarcano i due autori, era anche un attore difficile: "Non era per niente divertente lavorare con lui. I cani generalmente fanno ciò che gli chiedi di fare se sono intelligenti e ben addestrati. - commenta Weiss - I gatti no, hanno tutto un loro programma e non ci puoi far nulla".

Come avrà appreso la notizia Dean-Charles Chapman, l'attore che ha recitato la parte di Tommen? Lui sperava in un destino migliore per il piccolo animale, tanto che in una intervista in cui gli si chiedeva il destino di Ser Pounce aveva risposto: "Non so cosa gli sia successo, spero ci sia qualcuno che si sia preso cura di lui e che non sia morto nell'esplosione. Sarebbe una tragedia. Mi piace pensare che lui continui la sua vita e magari si sia trovato pure una fidanzata". Ahimè non è andata così e chissà, se è stata Cercei stessa ad ammazzarlo, oppure avrà dato l'ordine a La montagna? Conoscendo la crudeltà George R.R. Martin e alle morti sconvolgenti dei personaggi de Il trono di spade, è lecito pensare ai più atroci scenari. E chissà cosa altro ci attende con la nuova stagione alle porte. Mancano, infatti, appena due mesi per sapere chi vincerà il gioco dei troni.